Bari, manca davvero poco: lo store di Victoria’s Secret prende forma

L’attesa dei “fashion victim” non si protrarrà ancora per molto: lo store di Victoria’s Secret sta infatti già prendendo forma in via Sparano, uno dei luoghi più significativi di Bari, considerata meta d’obbligo per gli amanti dello shopping.

Gli operai sono ancora al lavoro per il restyling dei locali, ma ora manca davvero poco. L’iconico marchio statunitense di lingerie da donna, pigiami, loungewear e prodotti di bellezza, inaugurerà in partnership con Percassi (franchising partner del brand per l’Italia, Francia, Spagna e Portogallo).il suo primo flagship nel cuore della città. Si tratterà di un corner shop che avrà una una marcia in più rispetto agli altri già presenti nelle altre città italiane: sarà infatti un ‘full assortment store’ quindi si venderanno non solo prodotti beauty e pochissima lingerie (come nella maggior parte dei negozi Victoria’s Secret in Italia). A Bari si cambia con un assortimento completo di tutti i pezzi più iconici del brand, dall’intimo ai pigiami a una parte dedicata ai profumi.

Il nuovo store sarà il paradiso delle shopaolic di lingerie, che disporranno di scelte infinite di pizzi e merletti. Ad accogliere in store le appassionate di Victoria’s Secret ci saranno tante novità e sorprese. Il marchio tra l’altro ha lasciato parlare di sé negli ultimi giorni dopo il ritorno in passerella gli ‘Angeli’ di Victoria’s Secret dopo sei anni di stop. La sfilata evento del brand di lingerie si è svolta ieri a New York, lanciando segnali di cambiamento. Lo spettacolo è arrivato dopo un’importante operazione di rebranding volta a rinnovare il marchio per superare le controversie sulla promozione di una fisicità pericolosa. Le modelle erano troppo magre. Per la ripartenza in passerella si sono viste pertanto donne curvy e volti nuovi, segno di una crescente apertura verso la body positivity.

Si occuperà dell’apertura a Bari il gruppo Percassi, licenziatario italiano di Victoria’s Secret, che segue lo sviluppo e la gestione di reti commerciali in franchising di importanti marchi retail come Armani Exchange, Bath&Body Works, Gucci, Lego, Nike, Victoria’s Secret, e in ambito food e ristorazione Starbucks. Percassi gestisce anche brand propri come Dmail nella vendita al dettaglio e per corrispondenza, Kiko Milano, Womo e Bullfrog nella cosmetica, Atalanta in ambito sportivo, Da30Polenta nel food.