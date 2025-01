Bari, miniserie degli studenti dell’IP Santarella-De Lilla torna in tv

Con il primo workshop di sabato 18 gennaio alle ore 09:30 presso l’auditorium “Lombardi” dell’I.C. Grimaldi Lombardi” di Bari, si avvia la progettazione della seconda stagione della serie fantasy POSTQUAM realizzata dall’Istituto Professionale Santarella-De Lilla di Bari e prodotta da Dinamo Film. Protagonisti della serie sono alunni provenienti dall’Istituto capofila e da cinque istituti scolastici della rete, diretti dal regista Michele Falleri.

Annunci

A partire dalle ore 9.30 la Dirigente Scolastica Giuseppina Pastore avvierà i lavori con la proiezione delle 5 puntate della durata di 7 minuti ciascuna. Seguirà alle ore 10:10 un dibattito a cui parteciperanno alcuni dei protagonisti della serie.

La serie “Postquam I “è realizzata con il patrocinio di “Regione Puglia”, “Apulia Film Commission”, “A.R.E.T.” Puglia Promozione e Comune di Bari, è vincitrice del Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione C Visioni Fuori-Luogo, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura.

Una improvvisa esplosione sulla città di Bari crea una nube tossica da cui un gruppo di ragazzi scappa, rifugiandosi in un ipogeo, in un percorso di antichissimi cunicoli già abitato da qualcun’altro. Un altro gruppo di ragazzi, guidati da una leader non del tutto amichevole, cercherà di mandarli via ma, l’arrivo di un estraneo, disorienterà i due gruppi. Una serie di ritrovamenti aiuteranno i ragazzi a riscoprire il loro passato prima della catastrofe. I gruppi giungeranno ad uno scontro finale in una storia ricca di colpi di scena.

I protagonisti della nuova serie saranno scelti tra l’Istituto “Santarella – De Lilla”-DS Manicone Maria Anna e gli Istituti di Bari e provincia partner di rete “I. C. Grimaldi-Lombardi ”di Bari DS Giuseppina Pastore, l’ I.C. “Japigia 1- Verga” di Bari DS Patrizia Rossini, l’I.C. “Don Lorenzo Milani-Ungaretti di Bari- DS Zoraide Cappabianca l’’I.C. “De Amicis – Di Zonno” di Triggiano, D.S. Giuseppina Morano.”., I.C. “De Amicis” di Triggiano – I.C. “Fraccracreta” di Bari-Palese, D.S. Francesca De Ruggeri.