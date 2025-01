Bari, truffe agli anziani: continua campagna di sensibilizzazione

Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, nell’ambito dei servizi di prossimità a beneficio delle classi più anziane della popolazione, hanno incontrato le associazioni di categoria del territorio al fine di promuovere la collaborazione per l’affissione di poster divulgativi sul delicato tema delle truffe agli anziani. All’evento, ricevuti dal Generale di Brigata Gianluca Trombetti, Comandante Provinciale Carabinieri di Bari, hanno partecipato il Senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente dell’ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Bat, Dott. Vito Novielli, Presidente di Federfarma Puglia, Dott. Luigi Fruscio, Direttore ASL Bari, Direttore dell’Ente Nazionale Sordi Bari, oltre che rappresentanti di attività commerciali nel settore alimentari su grande distribuzione.

Già da tempo l’Istituzione ha assunto efficaci iniziative a loro tutela, soprattutto in relazione alle truffe: un fenomeno sempre più diffuso e attuale, che prende di mira le persone fragili, lasciando in loro segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

In questo contesto, il Comando provinciale Carabinieri di Bari ha deciso di avviare una campagna di comunicazione diretta alla parte della popolazione maggiormente colpita da questo tipo di reati, allo scopo di rafforzare la prevenzione e accrescere la funzione di rassicurazione sociale, consegnando alle associazioni presenti una locandina dal titolo “diffidate dalle persone che non conoscete – nessun Carabiniere verrà mai a chiedervi denaro a casa” ed un decalogo contenente dieci consigli comportamentali per prevenire le truffe, che saranno affissi all’interno di farmacie, presidio capillare ed essenziale in un sistema di assistenza e prossimità al cittadino, sedi Asl e sanitarie che, attraverso i loro servizi dedicati agli anziani offrono un preziosissimo supporto sociale, nella sede Ens di Bari la quale, attraverso le loro iniziative sociali contribuiscono a svolgere un lavoro inclusivo evitando l’isolamento sociale delle fasce più anziane. In maniera chiara e semplice, vi sono indicati i consigli per evitare di rimanere vittima delle truffe tra i quali: attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti, diffidare dalle apparenze, limitare la confidenza su internet.

L’incontro, che ha l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di utenti vulnerabili, ha rappresentato l’occasione utile per rafforzare il legame dell’Arma con il territorio. Una relazione speciale che si esprime in solidarietà, passione, dedizione e partecipazione alla vita delle comunità con umanità e autorevolezza, svolgendo una funzione insostituibile di “rassicurazione sociale”.

L’iniziativa intrapresa dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari vedrà realizzarvi un ciclo di incontri informativi al fine di contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. Nel corso degli appuntamenti personale specializzato dell’Arma fornirà indicazioni preziose per proteggersi dai raggiri.