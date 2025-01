Prima donazione d’organo dell’anno nella Asl Bat

Si è conclusa la notte scorsa, nelle sale operatorie dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, dirette dal dott. Michele Debitonto, la prima donazione del 2025 nell’Asl Bt. Una donna 84enne di Barletta ha donato il fegato, prelevato da un’equipe del Policlinico di Bari. “Un doveroso ringraziamento va alle due figlie della donatrice che senza esitare – afferma il dott. Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni della Asl Bt – hanno espresso il loro consenso a favore della vita che continua. Un grazie anche va a tutti gli operatori sanitari del Dimiccoli che sono intervenuti per la riuscita della donazione”. “In questo 2025 dobbiamo continuare a diffondere ulteriormente la cultura della donazione degli organi – prosegue la Direttrice Generale Asl Bt Tiziana Dimatteo – a fronte di quanti, ancora tanti, nelle anagrafi comunali optano per l’opposizione al prelievo degli organi. Un ringraziamento doveroso va alla famiglia per questa prova di amore, altruismo e generosità”.