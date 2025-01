A Barletta la stanza anti suicidi, è la prima in Puglia

Una stanza dai colori caldi per far sentire chi ci entra accolto. Uno sportello che diventa un luogo in cui trovare protezione. Un servizio realizzato per dare supporto a chi vive un momento di difficoltà con se stesso o perché vittima di altri. Sono gli obiettivi della ‘stanza divina’, lo sportello di ascolto e supporto per la prevenzione dei gesti suicidari e la tutela delle vittime di reato istituito nel commissariato di polizia a Barletta e promosso dall’associazione di promozione sociale e culturale Divine del Sud, assieme all’Osservatorio violenza e suicidio. Lo sportello nasce grazie alla firma di un protocollo di intesa siglato questa mattina da Provincia Bat, Comune di Barletta, polizia di Stato e Asl Bat.

Annunci

“I dati sono diciamo preoccupanti: nell’ultimo anno abbiamo avuto nella provincia Bat otto casi di suicidio, il doppio sono stati quelli tentativi. Sono numeri che devono calare e che ci impongono di intervenire in maniera diversa, sistemica cercando di mettere insieme più strutture delle Istituzioni”, ha detto il questore di Barletta – Andria – Trani, Alfredo Fabbrocini spiegando che “noi facciamo il primo intervento che però non basta: serve l’impegno di tutti”. “A livello nazionale per quanto riguarda i suicidi, registriamo un forte incremento nella fascia giovanile: purtroppo il suicidio costituisce la seconda causa di morte tra i quindici e i ventinove anni – ha evidenziato Stefano Callipo, presidente nazionale dell’Osservatorio – Quindi il senso della stanza è dire noi ci siamo, perché spesso i campanelli di allarme vengono sottovalutati”. “Oggi coroniamo un sogno, è un momento storico per la nostra associazione perché tutti insieme volgiamo lo sguardo verso i ragazzi, i più giovani, i più vulnerabili ed è a loro che dobbiamo far capire l’importanza della vita e che i momenti bui possono passare chiedendo aiuto”, ha sottolineato Francesca Rodolfo, presidente dell’associazione Divine del Sud.

foto freepik