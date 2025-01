Arrestato 37enne nel Salento, aveva nascosto 800 grammi di cocaina

In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip di Lecce, i carabinieri hanno arrestato un 37enne salentino, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al 37enne i militari sono riusciti a risalire attraverso indagini partite a ottobre dell’anno scorso, dopo dopo il ritrovamento in una campagna di Tricase di un ingente quantitativo di cocaina: 800 grammi nascosti in un muretto a secco e confezionati in 3.900 dosi pronte per essere vendute. I successivi approfondimenti, con appostamenti e con l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di risalire al presunto spacciatore.