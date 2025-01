Bari, furgone in fiamme sula statale 100: indagini in corso

Furgone in fiamme stamane sulla statale 16. I Vigili del Fuoco di Bari, intervenuti nei pressi della Statale 100 hanno dovuto lavorare per circa un ora per mettere al sicuro la zona. Il furgone, infatti, al loro arrivo era già completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto non era presente il proprietario. Le forze dell’ordine stanno già indagando sull’accaduto.