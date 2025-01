Bari, in corso Cavour tornano l’orologio e il termometro

Per diverso tempo i cittadini ne hanno fatto a meno, ma adesso quei “simboli” che hanno fatto la storia delineando lo skyline di corso Cavour sono pronti a tornare. Questa mattina infatti, sono stati installati il nuovo orologio e il termometro di BdM Banca, riportando un simbolo che ha rappresentato per anni un punto di riferimento quotidiano per la città. L’installazione della nuova insegna prende il posto della vecchia rimossa a novembre scorso.

“La nostra mission – ha spiegato il presidente di BdM Banca, Pasquale Casillo – è quella di essere al servizio dei territori. Pertanto, segnare il tempo e misurare la temperatura, anche simbolicamente, rappresentano la nostra vicinanza alla comunità in ogni momento della giornata e in ogni circostanza. Il servizio che offriamo appare in una veste rinnovata, ma con l’attenzione e la focalizzazione che non può mancare a un soggetto a proprietà pubblica”. Parole a cui fanno eco quelle dell’AD, Cristiano Carrus.

“Con la nuova insegna, l’orologio e il termometro – ha commentato – abbiamo sostituito anche l’ultimo segno del passato, ridonando a Bari e ai suoi cittadini un importante simbolo per la città. Ora continuiamo a guardare avanti con ottimismo e a lavorare per consolidare i risultati raggiunti insieme fin qui”, ha concluso.