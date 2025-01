Battaglia sotto il diluvio: Bari Brescia termina 2-2 al ‘San Nicola’

Nel calcio nulla è mai scontato né facilmente prevedibile. Bari e Brescia si sono presentate a questa partita con numerose assenze nei rispettivi reparti offensivi. Eppure, la gara è stata piacevole, nonostante il campo appesantito dalla pioggia, e ha regalato ben quattro reti. Ennesima occasione sprecata per la squadra allenata da Moreno Longo, che ha dilapidato il doppio vantaggio, fallendo l’assalto al quinto posto in classifica.

Annunci

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Brescia, il tecnico del Bari Moreno Longo, deve rinunciare a Lasagna, Matino, Novakovich, Maiello e Vicari, mentre recupera Favilli e Tripaldelli. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: in attacco la scelta ricade su Bellomo e Falletti, ennesima bocciatura per Sibilli che parte ancora dalla panchina. Emergenza anche in casa Brescia con il tecnico Bisoli che deve fare a meno degli squalificati Borrelli, Juric e Moncini, oltre all’infortunato Jallow. L’allenatore bolognese schiera i suoi con il modulo 4-4-2: in avanti ci sono Bianchi e Nuamah.

PRIMO TEMPO: Pronti via e il Bari va subito in rete dopo soli 30 secondi di gioco: Bellomo apre molto bene per Oliveri che crossa in area per Lella che, in tuffo, buca Lezzerini. Replica subito il Brescia al minuto 5 con Corrado che impegna Radunovic con un fendente da fuori area. Ma è il Bari ad andare vicino al gol al minuto 13 con Falletti che riceve da Bellomo e calcia verso la porta bresciana, Lezzerini respinge. Contropiede micidiale dei biancorossi al minuto 22 con Falletti che serve Lella, ma l’ex centrocampista del Cagliari calcia male e la palla finisce fuori. Il Brescia non sta a guardare e va alla conclusione con Bianchi al minuto 28, tentativo che termina alto. La squadra di Bisoli trova il pareggio al minuto 30 proprio con Bianchi che corregge in rete un tiro di Olzer: decisivo l’errore di Radunovic in disimpegno. I galletti hanno un sussulto con Falletti al minuto 35, ma il tiro al volo dell’uruguaiano non impensierisce Lezzerini. Azione fotocopia delle rondinelle al minuto 38, con Olzer che serve Nuamah, ma Radunovic si oppone. Ancora Brescia pericoloso al minuto 39, sempre con Bianchi che calcia verso la porta biancorossa con Radunovic che para. Ma è il Bari a trovare la rete al minuto 41 con Bellomo che insacca di testa in area piccola su cross perfetto di Pucino . E al ‘San Nicola’ si rivede il ‘trenino’. E’ l’ultima emozione di un vibrante primo tempo: si va al riposo sul risultato di 2-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con due cambi nel Brescia: fuori Papetti e Corrado, dentro Calvani e Besaggio. Pucino prova il gol spettacolare al minuto 50 con una rovesciata che Lezzerini para senza patemi. Al minuto 55 Bari vicino al gol con Mantovani che non riesce a mettere in rete un grande assist di Dorval. Ancora galletti pericolosi al minuto 57 con Bellomo che calcia a lato. Ripartenza perfetta del Brescia che trova il gol del pareggio al minuto 65 con Bisoli che buca la difesa biancorossa su assist di Galazzi. Triplo cambio per i biancorossi al minuto 69: fuori Bellomo, Benali e Oliveri, dentro Sibilli, Favilli e Favasuli. Cistana prova a beffare Radunovic sugli sviluppi di un corner al minuto 71, ma Radunovic para. Entra anche Manzari per Falletti al minuto 78. Grande giocata di Favilli al minuto 79: stop e girata improvvisa che costringe Lezzerini al grande intervento. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Alberto Ruben Arena. Bari – Brescia edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 2-2.

PAGELLE: Bellomo, gol e trenino. Radunovic, che errore!

Radunovic 5, Pucino 6,5, Simic 6, Mantovani 6, Oliveri 6,5 (69′ Favasuli 6), Lella 7, Benali 6 (69′ Favilli 6+), Maita 6, Dorval 6,5, Falletti 6,5 (78′ Manzari sv), Bellomo 7 (69′ Sibilli 6-), Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 2

Marcatori: 1′ Lella 30′ Bianchi 41′ Bellomo 65′ Bisoli

Ammoniti: Nuamah, Bianchi, Benali

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 7 – 7

Corner: 6 – 1

Possesso palla: 57% 43%

Spettatori: 11.980 (7.154 abbonati; 3 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Oliveri, Lella, Benali, Maita (c), Dorval, Falletti+, Bellomo

Panchina: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Manzari, Sibilli, Favasuli, Obaretin, Saco, Favilli

BRESCIA: Lezzerini, Bianchi, Corrado, Nuamah, Galazzi, Dickmann, Bisoli (c), Bertagnoli, Olzer, Adorni, Papetti

Panchina: Andrenacci, Paghera, Calvani, Maucci, Cistana, Muca, Besaggio

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Assistenti: Mario Vigile della sezione di Cosenza e Andrea Bianchini della sezione di Perugia. Quarto ufficiale: Valerio Pezzopane della sezione dell’Aquila. VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia), coadiuvato dall’ AVAR Matteo Gariglio (Pinerolo).

Foto Ssc Bari