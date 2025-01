Maxi evasione fiscale nel Leccese, sigilli a tre attività

Nei primi giorni del nuovo anno, i Finanzieri delle Compagnie di Otranto e Maglie, nell’ambito di controlli mirati al contrasto dell’evasione tributaria, hanno individuato tre attività commerciali completamente sconosciute al fisco. Le operazioni, condotte tramite analisi di rischio e riscontri preliminari, hanno portato alla scoperta di un’officina di riparazioni meccaniche a Otranto, un’attività di vendita di pesce e molluschi a Casarano e un negozio di abbigliamento a Gallipoli.

Particolarmente rilevante il caso dell’officina, gestita da un ex meccanico in pensione, che operava nel garage della propria abitazione senza le necessarie autorizzazioni. Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo delle attrezzature presenti sul posto. Durante le ispezioni, sono stati rinvenuti numerosi documenti contabili non ufficiali, utili a ricostruire i ricavi non dichiarati al fisco. Attraverso l’incrocio dei dati raccolti con le banche dati in uso al Corpo, è emerso che le tre attività hanno sottratto al fisco circa 700.000 euro.