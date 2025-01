Trasporti, lavori sulla linea Pescara-Foggia: possibili disagi

Ancora lavori sulle linee ferroviarie, in particolare sulla tratta Pescara-Foggia. Le attività in corso di esecuzione, nell’ambito dell’interruzione programmata della linea Adriatica dal 15 al 24 gennaio, riguardano in particolare la realizzazione di una deviazione di un tratto dell’attuale linea a singolo binario per circa 1,7 chilometri nei pressi di Ripalta. Il nuovo tratto di linea costituirà parte di uno dei due binari del futuro raddoppio della tratta Ripalta – Lesina. L’intervento è propedeutico anche alla realizzazione di opere di protezione delle pile del cavalcaferrovia autostradale dell’A14.

Tra le attività in corso anche la spinta oleodinamica di due tombini idraulici sotto la linea ferroviaria Adriatica. Il progetto di raddoppio della tratta Ripalta-Lesina si sviluppa per circa 7,5 chilometri e interessa i comuni di Serracapriola e Lesina, entrambi in provincia di Foggia. L’intervento prevede nel tratto iniziale (nei pressi di Ripalta) un ampliamento della sede lato monte e nel tratto finale (nei pressi di Lesina) un ampliamento della sede lato mare. Nel tratto centrale è prevista la realizzazione del viadotto denominato “Ripalta” lungo circa 1 chilometro. Per garantire lo svolgimento dei lavori alcuni treni a lunga percorrenza e alcuni treni regionali della relazione Pescara-Termoli-Foggia, subiranno modifiche alla circolazione.