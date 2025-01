Turismo, dalla natura all’arte: ecco Grottaglie

Dall’arte alla storia. Siamo a Grottaglie, nel cuore della provincia di Taranto, sulla soglia della Murgia Meridionale, luogo in cui si trova un incantevole borgo che combina tradizione, arte e paesaggi naturali. Con i suoi circa trentamila abitanti, Grottaglie offre ai visitatori un’esperienza unica, fatta di scorci suggestivi, artigianato d’eccellenza e un’atmosfera che unisce il fascino della storia con una vibrante contemporaneità.

Annunci

L’arte della ceramica



Grottaglie è celebre per le sue ceramiche, una tradizione che affonda le radici nella ricca presenza di argilla locale. La città vanta un intero quartiere dedicato a questa arte: il quartiere delle ceramiche, situato lungo la gravina di San Giorgio. Qui, antichi laboratori scavati nella roccia si susseguono come un museo a cielo aperto, dove artigiani lavorano al tornio e creano opere che spaziano dai tradizionali utensili di uso quotidiano ai raffinati pezzi ornamentali. Tra le creazioni più rappresentative troviamo i “Bianchi di Grottaglie”, caratterizzati da tonalità naturali come il verde terra e il giallo ocra, i “Capasoni”, grandi contenitori per il vino, e i “Pumi”, piccoli manufatti porta fortuna dalla forma simbolica. Per chi desidera immergersi nella storia di questa tradizione, una tappa obbligata è il Museo della Ceramica presso il Castello Episcopio, che conserva una delle più importanti collezioni di ceramica locale in Italia.

Il centro storico: tra barocco e street art



Il centro storico di Grottaglie è un intreccio di vicoli e piazze dove antico e moderno si fondono in modo sorprendente. Qui sorgono splendidi palazzi barocchi, come Palazzo Pignatelli, Palazzo Blasi e Palazzo Cicinelli, testimoni del passato nobiliare della città. Passeggiando, si possono ammirare chiese ricche di fascino, tra cui la Chiesa Madre, risalente al Trecento, e la Chiesa della Madonna del Carmine, costruita su una grotta che custodisce affreschi medievali. Ma Grottaglie è anche un polo d’arte moderna: il centro storico è costellato di murales che ritraggono personaggi famosi, manga e opere di famosi street artist. Questa insolita combinazione di barocco e graffiti rende l’esperienza visiva unica e inaspettata.

La natura selvaggia della Gravina del Fullonese

A pochi passi dalla città, la Gravina del Fullonese rappresenta un’oasi naturale di straordinaria bellezza. Ai piedi del monte Fellone, questa gola racchiude grotte, sentieri tra rocce e una vegetazione tipicamente mediterranea. Qui si possono esplorare antichi insediamenti rupestri e una chiesa medievale scavata nella roccia, testimoni di un passato lontano. È il luogo ideale per gli amanti del trekking e della natura incontaminata. Grottaglie è un luogo che sorprende per la sua capacità di mescolare passato e innovazione, tradizione e avanguardia.