A Bari un giardino interattivo per persone affette da demenza

Il Consiglio del Municipio II ha approvato la realizzazione del progetto “Dementia Friendly – giardino interattivo per anziani e persone affette da demenza”, presentato dall’associazione Alzheimer Italia (sede di Bari). Grazie all’impegno progettuale ed economico dell’associazione, all’interno di piazzetta dei Papi sarà realizzato un parco giochi per anziani e persone affette da demenza, promuovendone così la socialità, l’interazione e l’attività. Il progetto, a costo zero per il Municipio e interamente finanziato dall’associazione, si articolerà in diverse fasi.

L’obiettivo è completare entro primavera l’installazione della cartellonistica informativa, in cui si spiega cosa è la demenza e quali sono i primi sintomi da riconoscere, e della cartellonistica con attività cognitive e motorie a disposizione di tutti. Gli step successivi saranno l’allestimento di un giardino sensoriale con percorsi di aromaterapia e il posizionamento di attrezzi per semplici esercizi fisici di ginnastica dolce.

“Siamo felici di avere dato vita a un progetto rivolto alla fascia più anziana dei cittadini del Municipio affinché si possano ottenere tutti gli strumenti necessari per combattere i segni di decadimento cognitivo dell’età e della patologia – spiega il presidente della commissione Welfare del Municipio II Marco Pesce, che congiuntamente alla commissione Lavori pubblici ha accolto il progetto -. L’individuazione di piazzetta dei Papi quale luogo in cui realizzare il progetto è dettata dalla possibilità di consentire a tutti gli anziani di utilizzare attrezzi che possano stimolare la loro psicomotricità, anche in virtù dell’ubicazione prossima alla sede barese di Alzheimer Italia. Vogliamo che il territorio del Municipio non sia composto solo da piazze in cui stanziare in maniera sedentaria, ma che offra sempre più strumenti e occasioni per stimolare il benessere psicofisico dei cittadini di tutte ogni età”.

“Sono davvero felice di avere facilitato questo processo virtuoso, che inizia come progetto pilota nel nostro territorio – commenta la presidente del Municipio II Alessandra Lopez -. Il mio pensiero è sempre volto a stimolare percorsi che portano vantaggi alla comunità, che realizzano il bene comune, migliorano il territorio e la qualità della vita, valorizzano le persone. Le istituzioni che funzionano rendono felici le persone che abitano nei territori amministrati: questo credo sia l’obiettivo finale del nostro lavoro. La strada è lunga ma a piccoli, grandi passi potremo raggiungere la meta. Uno di questi passi è proprio il progetto proposto dall’associazione Alzheimer Bari, all’avanguardia, innovativo, che punta a non lasciare indietro nessuno”.

“Ringraziamo il Municipio II per avere accolto il nostro progetto che rientra nel programma di respiro internazionale “Dementia Community Friendly”, che vede città e paesi prendersi cura delle persone affette da demenza in maniera diretta da parte di tutti gli abitanti – conclude soddisfatto il presidente Alzheimer Bari Pietro Schino -. Tante persone, con i loro familiari spesso unici caregiver, vivono un’esperienza di dolorosa quotidianità, di isolamento e discriminazione. Così una comunità che mette a disposizione uno spazio dove queste persone posso trascorrere serenamente un po’ del loro tempo, eventualmente facendo piccole attività a carattere interattivo-riabilitativo, esplica l’azione di essere una “Comunità Amica della Demenza”. Lo slogan della Federazione Alzheimer Italia è “la forza di non essere soli”, e il Municipio II dimostra nei fatti di non voler lasciare indietro nessuno”.

Parchi interattivi per anziani e persone affette da demenza

In molti Paesi i “giardini per anziani” sono realtà conosciute e frequentate: sono spazi di verde pubblico attrezzati con giochi e strumenti destinati a chi vuole mantenersi in forma con una ginnastica dolce e allenare la memoria. Gli healing garden (giardini terapeutici) sono spazi aperti all’incontro e fruibili da un ampio pubblico, dalle associazioni del territorio alle scuole passando per la comunità locale, bambini, persone con disabilità. La progettazione di un parco giochi per anziani è un’espressione creativa, che si avvale di strumenti tecnici di analisi e di conoscenza della materia urbanistica, vegetale, strutturale, sociale. Si deve sempre e comunque pensare a uno spazio sicuro, di facile controllo visivo, aperto, ben illuminato e interconnesso.

Lo spazio pubblico acquista un ruolo didattico, si possono promuovere attività di intrattenimento, relazioni sociali e scambi tra cittadini. All’interno dei “giardini per anziani”, il “giardino della memoria” è un percorso lungo il quale sono esposti pannelli che riportano diversi esercizi: in questo modo, camminando per il parco, è possibile tenere allenati sia il fisico che la mente, anche per impedire il decadimento cognitivo promuovendo quindi un invecchiamento in salute. Il giardino è rivolto non solo agli anziani ma a tutta la popolazione, in quanto tutte le età sono giuste per tenere la memoria in allenamento.