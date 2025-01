Cucina, ricco di vitamine: in tavola il sedano

Ricco di vitamine e alleato della salute, oggi in tavola portiamo il sedano. Con la sua croccantezza e il sapore fresco e leggermente aromatico, è un ingrediente versatile e un concentrato di benefici per la salute. Appartenente alla famiglia delle Apiaceae, è utilizzato da secoli sia come alimento che come rimedio naturale grazie alle sue proprietà salutari. Ma andiamo per gradi.

In primis, il sedano è composto per circa il 95% di acqua, il che lo rende un alimento ipocalorico e altamente idratante. Inoltre è ricco di vitamine e minerali, tra queste quelle del gruppo K, C, A oltre ad acido folico e potassio. Ma non solo, il sedano è infatti ricco di flavonoidi e polifenoli che combattono i radicali liberi, riducendo il rischio di infiammazioni e malattie croniche. Non è finita qui.

Oltre ad essere ricco di fibre dunque capace di aiutare la digestione e utile nel mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue, il sedano grazie alla sua composizione, stimola la diuresi, aiutando a eliminare tossine e ridurre la ritenzione idrica. Inoltre, alcune ricerche suggeriscono che i composti fitochimici presenti nel sedano possano contribuire a ridurre la pressione sanguigna e a migliorare la salute cardiovascolare. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola in maniera differente dal solito.

Vellutata di sedano e patate

Lavare i gambi di sedano e tagliarli a pezzi. Pelare le patate e ridurle a cubetti. Tritare la cipolla e l’aglio. In una pentola, soffriggere la cipolla e l’aglio con l’olio fino a doratura. Aggiungere il sedano e le patate, lasciandoli insaporire per qualche minuto. Coprire con il brodo vegetale e cuocere a fuoco medio per 25-30 minuti, finché le verdure non saranno morbide. Frullare il tutto con un frullatore a immersione fino a ottenere una consistenza vellutata. Aggiustare di sale e pepe. Servire la vellutata calda, decorata con foglie di sedano tritate e un filo d’olio.

Sedano ripieno al forno

Preriscaldare il forno a 180°C. Lavare i gambi di sedano e scottarli per 5 minuti in acqua bollente salata. Scolarli e lasciarli raffreddare. In una ciotola, mescolare la ricotta con il parmigiano, il pangrattato, l’uovo, il prezzemolo, sale e pepe fino a ottenere un composto omogeneo. Riempire i gambi di sedano con il ripieno, disponendoli in una pirofila leggermente unta. Spolverare con pangrattato e un filo d’olio, quindi infornare per 20-25 minuti, finché la superficie sarà dorata e croccante. Servire caldi o tiepidi, come contorno o antipasto.