I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Un fermato per l’omicidio di Santo Spirito. La tragedia sul lavoro al Policlinico. I funerali del piccolo morto nella culla termica. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 12 gennaio. Brutto incidente in corso Alcide de Gasperi, investita una donna

Lunedì 13 gennaio. Fermato un 42enne per l’omicidio di Santo Spirito

Martedì 14 gennaio. Tragedia al Policlinico, muore operaio

Mercoledì 15 gennaio. Puglia battezzata come meta imperdibile anche dalla stampa estera

Giovedì 16 gennaio. Come diventerà il parco della Rinascita nell’ex Fibronit

Venerdì 17 gennaio. Uccisa per errore in discoteca, in manetta per detenzione di porto d’armi due esponenti del clan

Sabato 18 gennaio. A Bari l’ultimo saluto al neonato morto in culla termica