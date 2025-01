Italiani a dieta forzata: troppi rincari nel comparto alimentare

Ancora negativi i dati sulle vendite al dettaglio, con i numeri dell’Istat che confermano i tagli alla spesa operati dalle famiglie nel corso del 2024. Lo afferma Assoutenti, che chiede al Governo di intervenire in fretta per affrontare il nodo prezzi.

“Anche a novembre i volumi delle vendite alimentari diminuiscono sia su base mensile (-0,6%), sia su base annua (-0,2%) – spiega il presidente Gabriele Melluso – Se si analizza l’andamento dell’intero 2024, le vendite alimentari calano in media del -0,9% in volume: questo significa che, al netto dell’inflazione, le famiglie hanno ridotto gli acquisti di cibi e bevande per complessivi 1,46 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, subendo una vera e propria dieta forzata”.

“Questo perché, a fronte di una inflazione media stabile, gli italiani stanno subendo le tensioni al rialzo nei listini al dettaglio dei generi alimentari, con molte voci che registrano rincari a due cifre – prosegue Melluso – Per questo sollecitiamo ancora una volta il Governo ad intervenire, anche tramite Mister Prezzi, adottando misure tese ad accelerare la discesa dei prezzi al dettaglio, combattere le speculazioni e tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, in modo da far ripartire i consumi e sostenere commercio ed economia”.