Rissa per gelosia a Lecce, 17enne accoltella coetaneo

Uno studente di 17 anni è stato arrestato la scorsa notte a Lecce con l’accusa di avere tentato di uccidere un altro giovane di 19 anni, di origini tunisine, accoltellandolo durante una rissa scatenata per gelosia. E’ accaduto la scorsa notte nel centro storico di Lecce. I carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno arrestato in flagranza. Il fendente è penetrato all’altezza del pettorale sinistro, a pochi centimetri dal cuore, causando gravi lesioni alla vittima che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, in prognosi riservata. I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’accaduto hanno ascoltato vittima e testimoni e avviato immediatamente le ricerche del responsabile. Le indagini sono coordinate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, Simona Filoni. Durante sopralluoghi compiuti nella zona, i militari hanno recuperato in un tombino un coltello lungo circa 32 cm con 19 cm di lama ancora intriso di sangue. Sarà l’analisi del dna a stabilire se sia l’arma usata