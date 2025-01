Scontro auto con un camion, due morti a Canosa

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta verso mezzanotte e mezza del 19 gennaio per un incidente stradale sulla SS93 nei pressi del casello autostradale di Canosa. Sono stati coinvolti un camion ed un’autovettura. Due persone sono decedute nello scontro. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza sono andate avanti per ore. I due morti sono entrambi di Canosa.