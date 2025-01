Viaggiare di notte e in treno: i nuovi trend del turismo

Nel 2025, i viaggiatori esperti parleranno entusiasti degli spostamenti notturni da una città all’altra. In un periodo in cui il costo della vita è ancora elevato, i viaggiatori trovano modi più intelligenti per risparmiare, viaggiando di notte.

Nel 2025, i treni si rifanno il look e tornano protagonisti dei viaggi di alta classe. Tutti conoscono Agatha Christie e il suo iconico Orient Express da Parigi a Istanbul: da semplice ricordo nostalgico, le esperienze ferroviarie glamour stanno tornando in grande stile. Per il 2025 sono stati annunciati nuovi treni notturni di lusso in Inghilterra e Italia, e altre tratte sono in arrivo.

Il report NowNext ‘24 ha confermato l’amore per le capitali anche se nel 2025 Omio prevede che i viaggiatori andranno oltre i classici weekend in città. Vedremo l’ascesa dei viaggi “capitale e dintorni”, dove i viaggiatori vorranno visitare le grandi città, ma allargando il proprio itinerario alle destinazioni vicine.

Nel 2025, i viaggiatori abbracceranno le tratte cross-bord per trarre il meglio dai propri itinerari. Con un numero sempre maggiore di collegamenti ferroviari internazionali, Omio prevede che i viaggiatori ne approfitteranno per visitare due destinazioni con un unico viaggio in treno. Solo il prossimo anno, Renfe, compagnia ferroviaria pubblica spagnola, lancerà il collegamento ad alta velocità tra Barcellona e Tolosa, mentre Eurostar ripristinerà la tratta diretta Amsterdam-Londra.

Se c’è una certezza, è che il Congresso degli Stati Uniti metterà in atto grandi cambiamenti per il prossimo anno. Tuttavia, una costante rimane: l’amore degli americani per i viaggi in treno in Europa e chissà se il 2025 segnerà il ritorno del treno negli Stati Uniti e con un po’ di immaginazione la Route 66 diventerà un ricordo lontano, sostituita dalla Route 67 in treno.

Le condizioni climatiche estreme spingeranno i viaggiatori a preferire le destinazioni mediterranee durante le stagioni intermedie più fresche. Con il Giubileo a Roma e l’Expo 2025 a Osaka, in Giappone, il 2025 sarà perfetto per visitare queste due mete da sogno. Sulla base dei dati degli utenti e dell’esperienza del team, Omio prevede che quest’anno i viaggiatori si sposteranno in aereo, treno, traghetto e pullman verso le seguenti destinazioni: Brighton, Regno Unito, Tromsø, Norvegia, Villajoyosa, Spagna, Varenna, Italia, Nova Gorica, Slovenia, Folegandros, Grecia, Tirana, Albania, Valle dell’Ahr, Germania, Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti, Santa Barbara, California, Stati Uniti.