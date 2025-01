A Bari la ‘carica dei 600’, alla Fiera del Levante la mostra cinofila

Oltre seicento razze canine suddivise in nove Gruppi hanno sfilato nel nuovo padiglione della Fiera del levante per la mostra internazionale del capoluogo organizzata dalla delegazione Enci di Bari e Bat. Giudici provenienti da tutto il mondo si sono alternati nei ring allestiti all’interno del padiglione fieristico. La ‘speciale’ dei rottweiler è stata dedicata – per volere dei membri della delegazione Enci di Bari e in particolare del presidente Mimmo De Giosa, a Enzo Conforto, ex vice presidente dell’Ente nazionale cinofilia italiana morto a luglio scorso a 48 anni.

