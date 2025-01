Bari, al San Paolo tubi di ferro al posto delle giostre – FOTO

Tubi di ferro e lamiere al posto delle giostre. Accade al San Paolo, in particolare nel nuovo spazio dedicato ai bimbi in via Trentino Alto Adige, nei pressi dell’ospedale. A raccontare quanto accade una mamma fortemente preoccupata, non solo per le condizioni in cui vertono le giostrine, ormai assenti, ma anche per il quartiere “sempre più abbandonato a se stesso”. Le foto parlano chiaro: li dove un tempo erano state allestiti giochi per i bimbi, oggi ci sono solo frammenti, da alcuni dei quali sporgono lamine di ferro.

“È una situazione assurda – spiega la mamma – il parchetto è stato allestito da poco e adesso vegeta in queste condizioni. Ci sono pezzi di lamine da fuori, tubi al posto dei giochi, forse tolti, forse rubati, non lo so. È pericolosissimo. I bambini non possono giocare qui, se cadono si conficcano un pezzo di ferro nello stomaco. È un quartiere ormai abbandonato e stesso. Ormai sappiamo che le cose non durano, ci sono tanti vandali, ma non c’è neanche tanto controllo e manutenzione. Come si possono crescere i figli in queste condizioni?”, ha concluso. Denunce analoghe erano state effettuate nei mesi passati anche da altri cittadini, tra questi anche il comitato Santa Rita che aveva richiesto, tra le altre cose, più presenza da parte delle istituzioni.