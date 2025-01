Ferrovie Sud Est, martedì sciopero aziendale: possibili disagi

Le segreterie regionali Puglia delle organizzazioni sindacali Filt Ggil, Fit Cisl, Uiltrasporti, e Faisa Cisal, hanno proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 15.40 alle 19.40 di martedì prossimo 21 gennaio, per il personale di sala e per gli operatori di esercizio (autisti di bus) di Ferrovie del Sud Est, per ragioni di natura organizzativa. Lo rende noto l’azienda che precisa anche che “i bus potranno subire cancellazioni o variazioni”. “In occasione dell’ultimo sciopero, proclamato dalle medesime sigle sindacali il 9 settembre 2024 – sottolinea ancora la nota – si è registrata un’adesione del 23%