Incidente a Canosa, domani i funerali di Giovanni e Francesco

Si terranno domani pomeriggio a Canosa di Puglia (Bari) i funerali di Giovanni Fiore, 25 anni, e Francesco Minervini, 21 anni, vittime del tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla statale 93, nei pressi del casello autostradale di Canosa di Puglia. La cerimonia funebre si svolgerà alle ore 16 presso la chiesa di Gesù Liberatore, dove le salme arriveranno già alle 12.

Le indagini, affidate alla polizia stradale, mirano a chiarire la dinamica dello schianto, che ha coinvolto l’Alfa su cui viaggiavano i due giovani, finita contro un tir. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il sindaco di Canosa, Vito Malcangio, ha proclamato per domani il lutto cittadino, esprimendo il dolore e la vicinanza della comunità intera. “Le bandiere del Palazzo di città saranno esposte a mezz’asta e tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune saranno sospese”, si legge in una nota ufficiale.

L’amministrazione invita i cittadini, le istituzioni, le organizzazioni e i titolari di attività private a partecipare al lutto con gesti di cordoglio e a evitare comportamenti che possano contrastare lo spirito della giornata. Inoltre, dalle 12 alle 18 di domani, sarà sospeso l’utilizzo di tutte le strutture sportive cittadine.

