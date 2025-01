Incidenti stradali, nel Foggiano 60 morti nel 2024

Maggiori controlli, ancor più capillari, e aumento degli organici delle forze di polizia per attenzionare maggiormente le arterie stradali. E’ quanto chiede, attraverso una nota, il responsabile della provincia di Foggia dell’associazione italiana familiari e vittime della strada (Aifvs) Antonio Gravino, sottolineando che “il 2024 si è chiuso con sessanta vittime della strada per la Capitanata, un numero più alto rispetto al 2023”. “Sanzioni salate e misure ancora più restringenti – dice – per chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Pugno di ferro per chi usa il cellulare mentre si trova alla guida, senza dimenticare le nuove regole previste anche per chi si muove sui monopattini elettrici, per cui diventerà obbligatorio tra le altre cose indossare il casco, essere muniti di targa e assicurazione obbligatoria. Sono soltanto alcuni dei punti cruciali del nuovo Codice della strada – entrato in vigore il 14 dicembre 2024 – e che già in questi giorni continua a far discutere.

Possiamo sperare – continua – in un importante cambiamento, ma ammetto che rimangono alcuni dubbi e incertezze riguardo il passaggio dalla teoria alla pratica: il nostro auspicio è che non ci si imbatta in tempistiche lunghe e ritardi, perché non bisogna perdere più tempo”. Gravino lancia un monito affinchè “l’attenzione resti alta sulla problematica, sottolineando anche che la provincia di Foggia, per numero di abitanti, fa registrare un numero maggiore di vittime rispetto a Milano”