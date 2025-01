Neonato morto a Bari, Leccese: “Incapaci di cogliere disagio mamma”

“Nel celebrare oggi San Sebastiano martire, sento di dirvi che di fronte a quel corpicino esanime, ho pensato al martirio di una comunità sconfitta, ferita al cuore per non essere riuscita a cogliere il disagio di una mamma né a offrire una speranza di vita”. A pronunciare queste parole il sindaco di Bari, Vito Leccese, in occasione della messa per la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, officiata nella Basilica di San Nicola di Bari questa mattina.

Annunci

Leccese ha voluto ricordare il piccolo, chiamato Angelo, ritrovato privo di vita lo scorso due gennaio nella culla termica vicina alla chiesa di San Giovanni Battista. “Oggi – ha proseguito il sindaco – non voglio nascondervi la commozione che ho provato quando ho pregato davanti alla piccola bara bianca di Angelo”. Sabato scorso si sono celebrati i funerali, mentre sono ancora in corso le indagini per fare luce su quanto accaduto.