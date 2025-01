Parco Castello a Bari, Forza Italia: “Serve anche un parcheggio”

Procede la progettazione del parco del castello, ma nel frattempo aumentano i dubbi. A sollevarli, in particolare, il consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Carrieri che nella giornata di oggi ha partecipato all’audizione dell’assessore Scaramuzzi volta a illustrare il progetto.

“Siamo preoccupati – ha spiegato – 26 milioni per realizzare un mini parco urbano di pochi ettari è una cifra enorme. Ipotizzare poi di trasferire il traffico veicolare all’interno del porto è una visione irrealizzabile, anche per ragioni di sicurezza. Troppi e a volte inutili (si pensi all’illuminazione) sono inoltre i lavori (per 500mila euro) che si intendono realizzare nei primi 2 lotti (di 5mila metri quadri) che si assume possano già prima dell’estate essere disponibili al pubblico. Per noi il parco del castello deve anzitutto essere un’abbondante area verde pedonale per consentire al Borgo Antico di colmare un deficit storico di giardini e di spazi verdi. Un parco da realizzare con poche essenziali infrastrutture in superficie. Per sopperire a un’altra criticità, tra questa la mancanza di parcheggi, proponiamo di realizzare contemporaneamente sotto il neo parco (in largo Ruggiero il Normanno) un grande parcheggio in partenariato pubblico/privato, anche interrando in corrispondenza qualche centinaio di metri di lungomare. Avremmo in tal modo con “un colpo solo” molteplici utilità e veramente potremmo trasformare in meglio un pezzo di Bari, con spazi verdi e parcheggi adeguati”, ha concluso.