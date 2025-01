Si intrufola in cimitero nel Nord Barese e danneggia tombe bimbi

Prima ha scavalcato il recinto, poi ha danneggiato alcune tombe di bimbi. È accaduto a Trinitapoli. Protagonista della vicenda un uomo che ha scavalcato il recinto del cimitero e si è introdotto tra i viali prendendo a calci diversi crocifissi in metallo, facendoli cadere al suolo. L’episodio, avvenuto ieri sera, è stato segnalato dal Comune attraverso i social.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’accaduto e le immagini sono state consegnate ai carabinieri, che stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile. “Il sindaco, Francesco Di Feo, e l’intera amministrazione comunale deplorano e condannano fermamente questo grave atto di vandalismo e si impegnano a fare tutto il possibile per individuare il colpevole”, si legge in un post pubblicato sui canali ufficiali del Comune. Nello stesso messaggio, l’amministrazione ha espresso piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine.

Foto Facebook