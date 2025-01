Viabilità, a Bari cinque nuovi semafori a chiamata: ecco dove

Hanno preso il via oggi le installazioni dei nuovi cinque semafori a chiamata nella città di Bari. I lavori sono partiti in mattinata nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo di 423.893 euro, che prevede la realizzazione di attraversamenti pedonali semaforizzati con visibilità migliorata per la sicurezza stradale dei pedoni. I cinque impianti semaforici sono posizionati in altrettanti incroci della città che attualmente ne sono sprovvisti:

1. via Caldarola – traversa via Caldarola (altezza giostrine);

2. lungomare Nazario Sauro – piazza Diaz;

3. lungomare Imperatore Augusto (ingresso Basilica San Nicola);

4. corso Trieste – via Caduti del 28 luglio 1943;

5. via Alfredo Giovine (altezza ex Reef).

I lavori prevedono la realizzazione di attraversamenti pedonali semaforizzati e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Gli impianti saranno dotati di nuove lanterne (sia veicolari che pedonali) a led in alluminio di colore bianco/rosso, in linea con i nuovi semafori già presenti sul territorio. Funzioneranno ‘a chiamata’ con un pulsante riservato ai pedoni, saranno forniti di dispositivi di segnalazione sonora e countdown al fine di consentire la fruibilità alle persone ipovedenti e ipoudenti.

“Si tratta di semafori completi di ogni tecnologia e dotati di tutti i sensori sonori – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Il loro sistema di illuminazione permetterà di aumentare la visibilità dell’attraversamento pedonale grazie alla proiezione di fasci di luce bianca sulle strisce e rossa nel punto previsto di stop del pedone. Abbiamo scelto cinque luoghi strategici in cui installare i nuovi semafori, che contiamo di attivare entro l’estate, partendo dalla relazione annuale della Polizia locale sulle strade a maggiore incidentalità. Tengo a sottolineare che questo tipo di intervento funziona a chiamata e su richiesta del pedone, dunque ha un impatto minimo sui tempi di percorrenza del traffico veicolare, ma incide in modo positivo sulla sicurezza dei pedoni. Tutti gli interventi di installazione di nuovi semafori saranno particolarmente attenti a rendere visibili gli incroci e gli attraversamenti, soprattutto quelli considerati più critici”.