A Bari 4 mesi per vendere una casa contro i due mesi di Bologna

A Bari per vendere una casa servono in media 4 mesi. Tempi più alti della media nazionale, che si attestano sui 105 giorni. Lo rivela Tecnocasa.

Ancora una volta Bologna e Milano si confermano le città più veloci, rispettivamente con 68 e 81 giorni, in aumento di 12 e 13 giorni rispetto a un anno fa.

I tempi più lunghi si segnalano a Genova, 138 giorni, si conferma così la città in cui occorre più tempo per vendere una casa, seguita da Palermo con 128 giorni. Nelle realtà dell’hinterland delle metropoli occorrono 146 giorni contro i 139 giorni di un anno fa.

I tempi di vendita più brevi si segnalano nell’hinterland di Firenze (116 giorni), che migliora di 6 giorni grazie soprattutto al traino del mercato della casa vacanza. Seguono l’hinterland di Milano con 126 giorni, sostanzialmente invariato rispetto a un anno fa (127 giorni).

Nei capoluoghi di provincia chi decide di vendere casa deve mettere in conto mediamente 131 giorni, un dato in leggero aumento rispetto a un anno fa quando ne occorrevano 129 giorni. In generale si evidenzia un leggero peggioramento nell’hinterland delle grandi città e nei capoluoghi di provincia, compatibile con un mercato caratterizzato da una maggiore prudenza da parte dei potenziali acquirenti, soprattutto per determinate tipologie immobiliari.