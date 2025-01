A Molfetta commedia dark, prosegue la proiezione di ‘Uomo nel bosco’

Alla Cittadella degli artisti prosegue la rassegna cinematografica CineCittadella con il nuovo lavoro di Alain Guiraudie eletto miglior film dell’anno dai Cahiers du cinéma, insignito del Prix Louis-Delluc e applauditissimo al Festival di Cannes. Partono il 21 gennaio le proiezioni de L’uomo nel bosco, Commedia dark dai toni surreali. In Cittadella il film è disponibile dal 21 al 24 gennaio (proiezioni ore 18 e 20.30), domenica 26 gennaio (proiezioni ore 17.30 e 20) e da martedì 28 a giovedì 30 gennaio (proiezioni ore 18 e 20.30).

Annunci

La trama vede protagonista Jeremie, che torna nel paesino di Saint-Martial per il funerale di un panettiere per il quale ha lavorato e con il quale pare fosse molto legato. Ad accoglierlo c’è la vedova, Martine. La presenza del ragazzo scatena subito la gelosia di Vincent, figlio del morto, amico d’infanzia, ma rimette anche in circolo vecchi legami che sembrano essere rimasti sospesi in un tempo rarefatto: la tensione con il burbero e solitario contadino Walter e l’attenzione intrusiva del parroco del villaggio Philippe.