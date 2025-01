Bari, ex Manifattura “smontata” dai ladri: la denuncia

“Il degrado sembra non avere più fine. La situazione è sotto gli occhi di tutti, ma ciò che davvero lascia sgomenti è l’atteggiamento di un’amministrazione negligente e strafottente, incapace di garantire sicurezza e dignità a questa zona ormai abbandonata a se stessa”. La denuncia è del consigliere municipale Luca Bratta in merito all’ennesimo furto nell’ex Manifattura Tabacchi dove ormai da mesi qualcuno sta smontando pannelli e tubi, creando non pochi disagi soprattutto quando piove.

“Dal 2016 assistiamo a una lunga serie di promesse non mantenute da parte dell’amministrazione targata Pd, che continua a sbandierare la tanto attesa “riqualificazione” di questi locali. Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: zero risultati – continua – Nel frattempo, si sono succeduti diversi assessori, che, come di consueto, hanno tirato fuori dal loro cilindro magico qualche promessa vaga e temporanea, giusto per tappare momentaneamente il buco delle loro evidenti mancanze. Bari merita di più. I cittadini meritano rispetto, e luoghi come il Mercato dell’ex Manifattura Tabacchi non possono continuare a essere terra di nessuno”.