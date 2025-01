Droni e intelligenza artificiale, evento di Puglia Techs

PugliaTechs, la community no-profit che promuove lo sviluppo dell’ecosistema tecnologico in Puglia, è orgogliosa di presentare il suo prossimo appuntamento: PugliaTechs Talks – Edizione di Gennaio, che si terrà mercoledì 22 gennaio presso l’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari, in collaborazione con Aeroporti di Puglia, a partire dalle 18.30.

I lavori saranno aperti dal Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile. Questo evento, gratuito e aperto a tutti, rappresenta un’opportunità unica per incontrare esperti del settore, condividere esperienze e approfondire temi di grande attualità tecnologica. La serata sarà articolata su due percorsi – uno tecnico e uno business – con interventi che mettono al centro l’innovazione, la collaborazione e le tecnologie emergenti.

Annunci

I Talk della serata

Tech Track:

“Prototipazione rapida per la consapevolezza spaziale indoor UAV-UGV: Lezioni dal Leonardo Drone Contest”

Speaker: Nunzio Barone e Giovanni Grieco

Nunzio e Giovanni, ricercatori del Politecnico di Bari, condivideranno le loro esperienze pionieristiche nell’uso di droni e robot per l’esplorazione autonoma collaborativa. Il loro intervento esplorerà le tecnologie di percezione, comunicazione e controllo sviluppate nel contesto del prestigioso Leonardo Drone Contest, fornendo spunti preziosi per il futuro della robotica autonoma.

Business Track:

“Smetti di reinventare la ruota: crea ciò che conta davvero”

Speaker: Francesco De Lorenzi

Francesco De Lorenzi, esperto in sviluppo software sicuro con oltre un decennio di esperienza come leader tecnico, presenterà un approccio strategico per accelerare lo sviluppo dei prodotti tecnologici. Concentrando l’attenzione su ciò che realmente genera innovazione e valore, Francesco mostrerà come risparmiare tempo e risorse sfruttando soluzioni già esistenti, come l’Intelligenza Artificiale, strumenti di low-code e framework preesistenti. Questo talk sarà un invito a ottimizzare i processi di sviluppo, eliminando la duplicazione degli sforzi e concentrandosi sugli elementi che fanno davvero la differenza.

Chi è PugliaTechs?

PugliaTechs è una community no-profit fondata da un gruppo di pugliesi con esperienze e connessioni all’estero (UK, California, Middle East) nel mondo della tecnologia e delle startup digitali. L’obiettivo è favorire la crescita dell’ecosistema Tech in Puglia, promuovendo l’innovazione senza confini e attirando talenti, investitori e startup internazionali.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione anticipata. Per prenotare il proprio posto o seguire l’evento in streaming, visitare il link: https://lu.ma/8lvkapc2