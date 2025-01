Rapina in un supermercato a Barletta, arrestato 42enne

Nei giorni scorsi, a seguito di accurate indagini preliminari coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani e delegate al Commissariato di Barletta, la Procura di Trani ha chiesto e il Tribunale di Trani ha adottato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia di Stato nei confronti di un quarantaduenne barlettano, che è stato ritenuto essere l’autore di una rapina ai danni di un supermercato del centro cittadino di Barletta.

Gli agenti del commissariato della città dell’Eraclio, dopo aver attentamente analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e riscontrato ulteriori fonti di prova, sono riusciti ad identificare l’uomo nonostante questi avesse cercato di coprirsi il volto prima di entrare nel supermercato, impugnando un coltello con il quale ha minacciato la giovane cassiera che non ha potuto fare altro che consegnare il denaro presente in cassa.

L’uomo, dopo essersi impossessato di 350 euro in contanti, è uscito dal supermercato dileguandosi nelle vie adiacenti. La minuziosa attività investigativa ha permesso al Pubblico Ministero titolare delle indagini, di inoltrare la richiesta di custodia cautelare. Occorre precisare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che gli indagati non sono considerati colpevoli sino a sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile.