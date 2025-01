Referendum in primavera: urne aperte anche per le regionali in Puglia

Si svolgeranno in primavera, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, i cinque referendum ammessi ieri dalla Corte costituzionale: cittadinanza per gli extracomunitari, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine, responsabilità solidale del committente negli appalti. In attesa della fissazione di una data da parte del governo, gli scenari prevedono la possibilità di un accorpamento della consultazione referendaria con quelle per le elezioni dei presidenti delle Regioni che potrebbero andare al voto in primavera: Veneto, Campania e Puglia. Elezioni in programma in autunno, invece, per Toscana, Marche e Valle d’Aosta. In primavera andranno inoltre alle urne gli elettori di diversi Comuni, tra cui Genova, per l’elezione del sindaco.

