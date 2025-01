Spazi inadeguati e degrado, sopralluogo alle medie di Noicattaro

“Gravi sono le carenze che ho personalmente riscontrato questa mattina visitando la scuola media statale Nicola Pende di Noicattaro. Una situazione oggettivamente intollerabile verso la quale tanto la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale quanto l’amministrazione comunale pentastellata del centro nojano devono intervenire immediatamente”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che ha fatto visita al plesso scolastico assieme alla coordinatrice cittadina del partito, Eleonora Colucci, e alla componente del direttivo locale del partito, Isa Sportelli. “Come sempre presente sul territorio ogni qual volta mi si chiede di farmi carico delle istanze, troppo spesso inascoltate, dei cittadini, mi sono trovato di fronte all’incuria più totale riscontrabile già dall’esterno della struttura inserita in un contesto di verde pubblico in pessimo stato di manutenzione. La scuola, che è stata accorpata all’alberghiero di Polignano portando a una riduzione delle aule e a una commistione di ragazzi delle medie con quelli delle superiori, presenta numerose infiltrazioni. Ci sono dei lavori in corso non segnalati in alcun modo.

Non ci sono spazi adeguati per svolgere al meglio le attività didattiche con evidenti ripercussione sul benessere degli alunni peraltro stipati in spazi angusti. Vi è poi un prefabbricato, costato 480mila euro, che dovrebbe dare parzialmente sollievo rispetto alla problematica degli spazi, anch’esso interessato da infiltrazioni. Di più: nei pressi della Rsa di Noicattaro – struttura che ho avuto modo di visitare questa mattina e nei confronti della quale non posso che esprimere il mio compiacimento per i suoi elevati standard qualitativi e di assistenza – esiste una struttura oggetto di finanziamento per circa 500mila euro per creare ulteriori locali ad uso sanitario, che potrebbe tranquillamente essere recuperata per la sede distaccata dell’alberghiero. Struttura già dotata di cucine e vicina alla locale stazione ferroviaria. Facile intuire che recuperare quegli spazi risolverebbe il problema del sovraffollamento della scuola e la coesistenza di due tipologie di alunni decisamente diverse tra di loro. Increscioso ci? che ho visto questa mattina, a maggior ragione perché si ripercuote su quello che è il nostro futuro rappresentato dai nostri ragazzi che dovrebbero essere costantemente tutelati e messi nelle condizioni di crescere e formarsi nelle migliori condizioni possibili”, conclude Scatigna.