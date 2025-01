L’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella rende noto che, in vista della festa di San Valentino, il Centro Antidiscriminazioni comunale, gestito dalla cooperativa sociale Medihospes, intende organizzare il contest fotografico “Amore Senza Barriere: Bari celebra l’amore inclusivo”, con l’obiettivo di promuovere l’inclusività, il rispetto reciproco e il contrasto a tutte le forme di discriminazione, specie quelle legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

“In occasione della festa di San Valentino abbiamo pensato di organizzare un’iniziativa che celebri l’amore libero da pregiudizi e da luoghi comuni – commenta Elisabetta Vaccarella -. Per questo invitiamo tutti coloro i quali credono nei valori della parità e del rispetto, insieme agli attivisti LGBTQI+, a contribuire alla costruzione dell’evento, che prevede anche una serie di attività e un momento di riflessione sull’importanza di un amore sano e inclusivo. L’idea è quella di proporre non solo una semplice esposizione fotografica ma di condividere uno spazio di confronto e informazione anche grazie alle testimonianze di coloro che vivono o hanno vissuto sulla propria pelle discriminazioni e violenze o che vogliono raccontare la bellezza dell’amore in ogni sua forma”.

Per partecipare al contest è sufficiente inviare entro il 30 gennaio una o più fotografie all’indirizzo mail centroantidiscriminazionibari@gmail.com accompagnando ogni scatto con una breve didascalia che esprima il significato di un amore sano e inclusivo, libero da discriminazioni e pregiudizi. Le foto inviate saranno pubblicate sulla pagina facebook del Centro Antidiscriminazioni dal 1° al 7 febbraio: le 15 foto più votate dagli utenti faranno parte della mostra che sarà inaugurata il 14 febbraio, alle ore 18, presso il LAB – Laboratorio Adolescenti Bari, sull’estramurale Capruzzi 86. Nel corso dell’evento inaugurale sarà scoperto anche il “Wall of Love” su cui i partecipanti potranno lasciare i propri pensieri sull’amore.