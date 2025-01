Bari, mobili abbandonati in pieno centro: ma è la campagna dell’Amiu

Una montagna di ingombranti in via Argiro. Una immagine che ha allertato anche i residenti ma che rientra nella campagna di sensibilizzazione avviata dall’Amiu per promuovere il ritiro gratuito degli ingombranti.

“Abbiamo messo a disposizione dei cittadini un numero verde – spiega la presidente dell’Amiu, Antonella Lomoro – che consente di prenotare il ritiro gratuito degli ingombranti o di quei rifiuti che non possono essere conferiti nel cassonetto stradale: nel corso del 2024 abbiamo registrato oltre 25.000 chiamate al numero verde, quindi una media di circa 2.000 tra telefonate e segnalazioni online mensili con cui gli utenti virtuosi possono segnalare e programmare il ritiro gratuito degli ingombranti. Questi dati, di per sé già rilevanti nel complesso, sono, quindi, anche indicazioni molto utili per ribadire come la rimozione dei cassonetti dalle strade rappresenti una scelta vincente”.