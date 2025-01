Bari, nei fondali del porto vecchio in corso le operazioni di pulizia

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che, come richiesto dalla Capitaneria di porto di Bari, a partire da questa mattina e fino a venerdì prossimo la ditta Global company srl sarà impegnata nelle attività di rimozione dei corpi morti dai fondali dello specchio acqueo antistante il circolo nautico Barion, nel porto vecchio di Bari, con l’impiego di un’imbarcazione ad hoc.

Annunci

Durante le lavorazioni, a garanzia della pubblica sicurezza, la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Bari, con apposita ordinanza, ha vietato il transito, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale come pure ogni attività connessa ai pubblici usi del mare.

“Abbiamo destinato circa 10mila euro del vigente accordo quadro sulla manutenzione delle spiagge cittadine alle attività di pulizia e bonifica dei fondali nel porto vecchio – commenta l’assessore Scaramuzzi – dove si accumula ogni tipo di rifiuto, dalle catene ai cordami, dagli scarti di lavorazioni edili ai rottami di imbarcazioni, biciclette e motorini. Elementi che rappresentano non solo un potenziale rischio per la navigazione ma anche un problema per l’ambiente, considerata l’inevitabile alterazione del fondale marino che determinano.

Tutto il materiale di scarto recuperato nel corso dell’intervento sarà separato per tipologia di rifiuto e avviato correttamente allo smaltimento”.