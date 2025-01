Vandali in azione questa notte. Qualcuno ha imbrattato con vernice rossa gli esterni del Municipio I in via Trevisani e sono stati danneggiati anche i vetri. Sul posto la Digos per gli accertamenti.

Probabilmente i danni alle finestre sono stati procurati con qualche martello. C’è una lettera attaccata sulla porta che però al momento non è stata ancora aperta perché sono in corso i rilievi.