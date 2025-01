Nuovo collegamento da Bari a Bratislava: al via dal 30 marzo

Dal 30 Marzo prossimo e fino a fine ottobre Ryanair attiverà da Bari il collegamento con Bratislava. Due le frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica.

Bari/Bratislava

Mercoledì 21:35-23:15

Domenica 14:40-16:20

Bratislava/Bari

Mercoledì 19:20-21:00

Domenica 12:35-14:15

Il collegamento metterà in connessione la Puglia con un mercato turistico giovane e con un potenziale di crescita di particolare interesse. Il nuovo volo rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita del nostro network internazionale e consolida il ruolo strategico della rete aeroportuale pugliese come ponte tra l’Italia e l’Europa dell’Est.

Il collegamento con la Slovacchia rappresenta non solo un’importante opportunità per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e paesaggistico della nostra regione, ma può rivelarsi un interessante strumento di sviluppo per la rete delle imprese pugliesi che puntino a migliorare la propria presenza su nuovi mercati.