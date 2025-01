Sequestrati 4 chili di droga nel Nord Barese, un arresto

Finanzieri della Tenenza di Margherita di Savoia hanno sequestrato oltre 4 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, con il conseguente arresto di un cittadino italiano, residente a Foggia.

Il risultato scaturisce nell’ambito di un dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di messo in atto dal Comando Provinciale di Barletta Andria Trani per il periodo festivo appena trascorso, d’intesa con la locale Prefettura e con il coordinamento con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, al fine di ottimizzare il controllo dell’intero territorio della provincia e renderlo il più possibile capillare.

In particolare, le Fiamme Gialle delle saline, sin dagli ultimi giorni dell’anno, avevano notato un’autovettura di tipo familiare in transito per le vie di Margherita di Savoia nelle ore notturne, senza un apparente destinazione, con a bordo sempre ed esclusivamente il conducente, il quale, a più riprese, era stato visto fermarsi davanti a diversi bar, sostare qualche minuto, interloquire con alcuni soggetti e poi ripartire. Alla vigilia dell’Epifania, infine, il soggetto a bordo dell’autoveicolo in argomento, accortosi della presenza dei militari, al fine di evitare di essere sottoposto a controllo, imboccava a velocità sostenuta una strada che conduce in una zona disabitata della città.

I finanzieri, in assoluta sicurezza, ingaggiavano un brevissimo inseguimento sino a quando, il sospetto, giunto in prossimità di uno dei lidi balneari presenti in quella zona, abbandonava l’autovettura dandosi a precipitosa fuga a piedi; lo stesso veniva bloccato dai militari dopo alcune decine di metri.

L’immediata ispezione dell’autovettura consentiva di rinvenire un sacchetto che il fermato aveva evidentemente cercato di occultare prima della fuga, contenente 4,1 chilogrammi di hashish suddiviso in n. 40 panetti.

Si tratta di un sequestro di rilevante entità, da cui avrebbero potuto essere ricavate migliaia di dosi, idonee a soddisfare le richieste di numerose centinaia di soggetti, in particolare delle fasce più giovani.

La presente attività costituisce chiara testimonianza del costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza anche nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza pubblica e della salute soprattutto delle nuove generazioni.