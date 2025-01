Bari, a Loseto via ai lavori di manutenzione straordinaria fogna

Dopo l’avvio degli interventi – tuttora in corso – a Bari vecchia, hanno preso il via anche nel quartiere Loseto i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla pulizia, disostruzione e disincrostazione delle condotte di fognatura nera e bianca. Si tratta di un piano di interventi congiunto tra Comune di Bari e Acquedotto Pugliese che consentirà di effettuare operazioni particolarmente complesse sui tronchi fognari e i tombini di fogna nera (di competenza di AQP) e sui pozzetti, griglie/bocche di lupo e tombini di fogna bianca (di competenza del Comune), per una migliore efficienza del sistema fognario.

Questa mattina l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, accompagnato dalla presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, cominciati lunedì scorso e che proseguiranno nei prossimi due mesi, e confrontarsi direttamente con i tecnici sul campo e con Piervito Lagioia, dirigente della Struttura territoriale operativa Bari di Acquedotto Pugliese.

“Siamo partiti da Bari vecchia dove oggettivamente vi erano diverse urgenze da risolvere, legate anche alla massiccia presenza di persone che ogni giorno affollano il quartiere – ha dichiarato Scaramuzzi – ma è nostra intenzione occuparci, grazie al supporto di Aqp, delle condotte fognarie di tutta la città, che conta 800 chilometri di fogna nera e circa 300 di fogna bianca. Quello appena partito è, di fatto, un massiccio programma di disincrostazione e disinfestazione che interesserà l’intera rete, con particolare attenzione alle situazioni più critiche. Questa settimana siamo partiti anche a Loseto, un quartiere periferico che in passato ha sofferto in occasione di piogge torrenziali o bombe d’acqua. Qui i lavori procederanno per circa due mesi, al termine dei quali saranno liberate tutte le condotte fognarie per garantire un sistema complessivamente più efficiente”, ha concluso.

La direttrice generale di Aqp Francesca Portincasa ha ribadito il valore strategico della collaborazione con le amministrazioni locali. “Acquedotto Pugliese – ha commentato – è impegnato da oltre un anno e mezzo nella rigenerazione delle infrastrutture fognarie, in sinergia con il Comune di Bari. Questi interventi si inseriscono in una visione di lungo termine che mira a potenziare e rigenerare le nostre infrastrutture, garantendo un servizio sempre più efficiente e di qualità, in linea con le aspettative delle comunità servite”.