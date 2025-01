Bari, bidone dei rifiuti capovolto e distrutto in pieno centro

Prima è stato capovolto, poi è stato distrutto. “Vittima” di questa vicenda un bidone dei rifiuti per la carta situato in pieno centro a Bari, nello specifico in via Cairoli, tra via Abate Gimma e via Piccinni. A segnalare quanto accade un cittadino. Si tratta dell’ennesimo atto vandalico ai danni di un bene prezioso per la comunità. Diversi i bidoni che negli scorsi mesi sono stati già presi di mira, alcuni addirittura bruciati.