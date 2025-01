Bari, posti auto disabili nei Municipi: online le mappe

Sono state pubblicate sui portali dei cinque Municipi di Bari le mappature georeferenziate delle aree di sosta personalizzate per disabili. Le mappe consentono ai cittadini di conoscere in tempo reale la collocazione degli stalli numerati e personalizzati nei diversi quartieri di Bari, al fine di valutare eventuali interferenze in sede di presentazione dell’istanza di occupazione di suolo pubblico. La realizzazione e la pubblicazione on line delle mappe, arricchite anche dall’elenco degli indirizzi in cui sono posizionati gli stalli, rientra tra gli obiettivi comuni dei cinque Municipi, nell’ottica di rendere sempre più accessibili ai cittadini informazioni utili e servizi. La mappe consentono, inoltre, di monitorare il rilascio dei permessi e agevolare i controlli, garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini con difficoltà motoria senza interferenze con altre richieste di occupazione di suolo pubblico.

Le mappe sono consultabili ai seguenti link per ogni Municipio:

– MUNICIPIO 1

– MUNICIPIO 2

– MUNICIPIO 3

– MUNICIPIO 4

– MUNICIPIO 5

“La mappe georeferenziate rendono accessibili, trasparenti e fruibili da tutti informazioni utili ai cittadini, in questo caso agevolando utenze fragili anche grazie a procedure semplificate – spiega l’assessora alla Transizione Digitale e al Decentramento Giovanna Iacovone -. Si tratta di un ulteriore passo nella direzione della digitalizzazione e del decentramento di tutti i servizi. Il Comune di Bari mette già a disposizione un sistema di mappe online che consente di accedere a informazioni su servizi essenziali, come ad esempio le farmacie. Questo servizio rappresenta un passo importante verso la costruzione di un vero e proprio ‘gemello digitale’, il ‘Digital Pin’, obiettivo strategico della città delineato dalla programmazione. Grazie ai finanziamenti del Pon Metro 2014-2020, abbiamo posto le basi per questo percorso e, con i fondi Pon Metro Plus 2021-2027, stiamo proseguendo il lavoro attraverso una serie di progettualità che rispondono alle esigenze dei cittadini e mirano a realizzare un’infrastruttura digitale integrata e interattiva per la città”.

