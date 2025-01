Bari, violenza in corsia: dottoressa colpita con un pugno

Colpita a pugni sul volto dalla parente di un paziente. Aggressione ai danni di una dottoressa, nel pomeriggio di ieri 22 gennaio, nel pronto soccorso dell’ospedale ‘Di Venere’ a Bari. Secondo quanto ricostruito, la donna era giunta in ospedale insieme al fratello, che, arrivato in codice verde, era in attesa di essere visitato. Dopo un primo alterco con il personale sanitario, presumibilmente legato alla stessa attesa, la donna avrebbe quindi colpito il medico in servizio, sferrando uno o forse più pugni al volto. La dottoressa ha riportato una prognosi di otto giorni. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti della Questura di Bari che, sulla base delle nuove norme per contrastare le violenze sugli operatori sanitari (con l’introduzione dell’arresto obbligatorio in flagranza per i reati di lesioni personali commessi contro professionisti sanitari), hanno arrestato la donna, poi collocata ai domiciliari, in attesa di convalida.

