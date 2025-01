Cesena-Bari. Longo: “Non possiamo permetterci Brunori o Pohjanpalo”

Solo due mesi fa, Bari e Cesena si sfidarono allo stadio ‘San Nicola’ e furono gli uomini di Longo a spuntarla di ‘corto muso’ grazie ad un colpo di testa di Dorval, su splendido assist di Novakovich. A distanza di poche settimane, per via del calendario asimmetrico del torneo cadetto, le due compagini si ritrovano nuovamente: Cesena – Bari, gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di serie B, si giocherà sabato 25 gennaio con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – Dopo il fallimento nel 2018, l’Associazione Calcio Cesena ha cambiato denominazione, diventando Cesena Football Club. Si è ricominciato dalla Serie D, con la vittoria del campionato, per poi salire in Serie C nella stagione 2018-2019. Nella terza serie, il club romagnolo, ha disputato cinque campionati, dal 2019-2020 al 2023-2024, anno in cui, vincendo il girone B, ha ottenuto la promozione in Serie B, sei anni dopo il fallimento.

I PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Cesena sono 52 con 14 vittorie dei galletti, 21 pareggi e 17 affermazioni bianconere. In Romagna si sono disputati 25 incontri e il bilancio vede avanti i padroni di casa con 13 successi, 9 sono stati i pareggi e 3 le vittorie del Bari.

Cesena e Bari si sono affrontate l’ultima volta al “Manuzzi” nella stagione 2017/18. Il 20 Gennaio 2018 la gara termino 1-1 con le reti di due ex biancorossi come Laribi per i romagnoli e Suagher che fu protagonista di un’autorete per il pareggio del Bari.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Marco Rossi, Adriano Piraccini, Alessandro Rosina, Giovanni Di Noia, Michele Armenise, Alberto Fontana, Marco D’Alessandro, Attilio Maldera, Michele Camporese, Andrea Schiavone, Alberto Cavasin, Alessandro Ligi, Nicola Santoni, Gianluca Ricci, Simone Cavalli, Karim Laribi, Lorenzo Scarafoni, Franco Brienza, Leandro Rinaudo, Angelo Venturelli, Fabio Cucchi, Giuseppe Greco, Marco Calderoni, Raphael Martinho, Riccardo Improta, Fabio Calcaterra, Marco Crimi, Abdelkader Ghezzal, Antonio Mazzotta, Diaw Doudou, Giovanni Indiveri, Nico Pulzetti, Matteo Fedele, Simone Motta, Giampaolo Ceramicola, Enis Nadarević e Fabio Lupo.

Ex del match sarà Michele Mignani nel Cesena.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Bruno Bolchi, Gigi Radice, Gaetano Salvemini, Giuseppe Iachini, Marco Tardelli e Carlo Regalia.

LE PAROLE – In casa Bari, alla vigilia del match, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “In questi giorni abbiamo svolto un buon lavoro anche perchè, dopo ogni partita, tutto viene resettato. L’unica cosa che può variare è l’umore. Il Cesena, tra le mura amiche, ha sempre avuto un buon rendimento e nutriamo un grande rispetto per una squadra ben strutturata, ben allenata e con giocatori e alternative di alto livello. Il calciomercato è ancora aperto e, quando se ne presenterà l’occasione, cercheremo di migliorarci. Bonfanti ha iniziato ad allenarsi ieri per la prima volta. È un ragazzo molto motivato: a parte l’ultima settimana, è sempre stato disponibile per il Pisa. Abbiamo lavorato sia con due punte che con una sola: decideremo come schierarci in base all’avversario e alla condizione fisica. Per quanto concerne gli altri elementi della rosa: Maiello è tornato disponibile, mentre Favasuli sarà titolare in sostituzione dell’infortunato Oliveri. Stiamo dando il massimo in base alle nostre possibilità. Se si guarda il bicchiere mezzo vuoto e ci si confronta con le proprietà che hanno budget superiori, si commette un errore: noi non possiamo permetterci giocatori come Brunori o Pohjanpalo”.

PROBABILI FORMAZIONI:

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma, Tavsan, Antonucci, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Favasuli, Lella, Maita, Benali, Dorval, Falletti, Favilli. Allenatore: Moreno Longo.

L’ARBITRO – Arbitrerà la gara il signor Antonio Giua della sezione di Olbia. Gli assistenti saranno Paolo Laudato della sezione di Taranto e Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria. Quarto ufficiale sarà Davide Gandino della sezione di Alessandria, mentre al VAR ci sarà Giacomo Camplone (Pescara), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).