Cresce il turismo. Il lavoro più ricercato? Il consulente di viaggio

Il consulente di viaggi conquista la palma del mestiere a più rapida crescita nel 2025 su Linkedin, la piattaforma dedicata al mondo del lavoro, che ha stilato la classifica delle 15 figure in progressione più veloce in Italia.

Al primo posto c’è il consulente di viaggio, grazie anche all’impennata del turismo registrata dopo lo stop pandemico. Roma, Milano e Torino sono in cima alle città in cui si assume di più. Interessante notare come questa professionalità riesca a battere anche la competenza che al momento è sulla bocca di tutti, ovvero l’ingegnere dell’intelligenza artificiale, che rimane però al secondo posto.

Ma il travel ritorna al quarto posto, anche se in maniera indiretta, con l’addetto alle prenotazioni, che per una sola posizione resta al di fuori del podio. Alberghiero, organizzazione di viaggi e strutture ricreative sono i comparti che ricercano maggiormente figure di questo tipo. E nella classifica compare anche l’event specialist, ricercato in diversi comparti: servizi per eventi, consulenza e servizi aziendali, alberghiero.