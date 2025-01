Danni a sede del Municipio 1 a Bari, il caso passa alla Dda

Il fascicolo relativo al danneggiamento e all’imbrattamento della sede del Municipio 1 di Bari è stato trasferito alla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) del capoluogo pugliese. Durante la notte tra martedì e mercoledì, ignoti hanno colpito l’edificio danneggiando i vetri di porte e finestre, presumibilmente con un piccone, imbrattando inoltre l’ingresso e parte del marciapiede circostante. Sui muri sono apparse scritte come “Vendetta per Ramy” (riferimento al 19enne deceduto il 24 novembre scorso a Milano dopo una caduta dallo scooter durante un inseguimento con i carabinieri sui quali sono in corso le indagini) e “No Cpr”.

Annunci

All’esterno della porta è stata inoltre rinvenuta una lettera contenente minacce rivolte alle forze dell’ordine. Le indagini sono ora nelle mani della Digos della questura di Bari, che sta esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. Nel frattempo, l’attività del Municipio è ripresa regolarmente.