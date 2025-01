Innesti per salvare i ‘monumentali’ della Puglia, al via il bando

Lo stato dell’arte degli innesti per salvare i ‘monumentali’ della Puglia, gli ulivi sotto attacco della Xylella fastidiosa sottospecie pauca, un patrimonio da tutelare anche grazie al nuovo avviso pubblico della Regione Puglia. Se ne parlerà a Ostuni, in un confronto con gli agricoltori organizzato da Coldiretti Brindisi, a cui parteciperanno Floriana Fanizza e Carlotta Magli, presidenti rispettivamente di Coldiretti Fasano e Ostuni, Pietro Spagnoletti, responsabile dell’area tecnico – economica di Coldiretti Puglia, Cosimo Leone, agronomo esperto di tecniche di innesto ed il presidente di Coldiretti Brindisi, Giovanni Ripa, presso la sala del Gal Alto Salento (contrada Li Cuti), alle ore 17,30. La sperimentazione, gli innesti per salvare gli ulivi monumentali e lo studio della biodiversità – aggiunge Coldiretti Puglia – rappresentata dalle piante selvatiche nate da incroci spontanei sono temi di sicuro interesse e di concreta speranza che vanno supportati perché unica speranza contro la Xylella la pandemia degli ulivi, così come i progetti di rinaturalizzazione.