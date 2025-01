Località balneari low cost per l’estate 2025: c’è anche la Puglia

E’ ancora lontana per il momento l’estate ma c’è chi pensa già alle vacanze. Molte spiagge e luoghi saranno off limits per chi vuole risparmiare. Per fortuna, l’Italia offre numerose destinazioni balneari economiche per l’estate 2025, ideali per chi desidera godersi il mare senza spendere una fortuna. Ecco, secondo Mondo Balneare, alcune località da considerare, che rappresentano alcune delle migliori opzioni per una vacanza al mare low cost in Italia nel 2025, offrendo paesaggi mozzafiato e un’esperienza autentica lontano dal turismo di massa. E c’è anche la Puglia in elenco.

Maratea, Basilicata Conosciuta come la “perla del Tirreno”, Maratea è un affascinante borgo situato tra le montagne lucane e il mar Tirreno. Offre spiagge incantevoli, sentieri per il trekking e prezzi più accessibili rispetto ad altre mete turistiche, in tutti gli stabilimenti balneari Maratea. Maratea offre una varietà di spiagge per tutti i gusti, tra spiagge sabbiose e calette nascoste, perfette per rilassarsi in tranquillità; e acque cristalline ideali per nuotare, fare snorkeling o semplicemente godersi il panorama. Le spiagge di questa località balneare low cost si fregiano della Bandiera Blu e a differenza di località più affollate, Maratea conserva un’atmosfera autentica e tranquilla.

Capo Vaticano, Calabria Situato sulla costa tirrenica calabrese, Capo Vaticano è rinomato per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline. Meno affollato e costoso rispetto ad altre località, rappresenta una scelta ideale per una vacanza rilassante ed economica.

Rodi Garganico, Puglia Nel cuore del Parco nazionale del Gargano, Rodi Garganico offre panorami mozzafiato, spiagge incantevoli e una natura incontaminata. È una base perfetta per esplorare la regione e godere di una vacanza low cost. Scopri gli stabilimenti balneari Rodi Garganico.

Numana, Marche Parte della Riviera del Conero, Numana vanta spiagge protette da falesie e sentieri per il trekking. Con le sue acque limpide e i paesaggi suggestivi, è una meta ideale per chi cerca una vacanza al mare economica nelle Marche. Scopri gli stabilimenti balneari Numana. Ortona e Vasto, Abruzzo Lungo la Costa dei Trabocchi, Ortona e Vasto offrono spiagge sabbiose e un mare pulito. Queste località sono meno conosciute dal turismo di massa, garantendo prezzi più contenuti e un’esperienza autentica.

Costa del Cilento, Campania Oltre alla famosa Costiera amalfitana, la Campania ospita il Cilento, una zona caratterizzata da una costa frastagliata, colline e borghi pittoreschi. Camerota, Acciaroli e Castellabate sono località ideali per soggiornare e scoprire le bellezze del luogo. Costa Rei, Sardegna Nella zona sud-orientale della Sardegna, Costa Rei offre spiagge di sabbia finissima e bianca, circondate da una rigogliosa macchia mediterranea. È una destinazione meno affollata e più economica rispetto ad altre zone dell’isola.

Marsala, Sicilia Conosciuta per le sue saline e il vino omonimo, Marsala offre anche spiagge incantevoli e un centro storico affascinante. È una meta ideale per chi cerca una vacanza al mare economica in Sicilia. Levanto, Liguria Situata vicino alle Cinque Terre, Levanto è una località balneare con una lunga spiaggia sabbiosa e un’atmosfera rilassata. Offre prezzi più accessibili rispetto alle vicine località turistiche inflazionate. Termoli, Molise Il Molise, con i suoi 35 km di costa sul mar Adriatico, offre spiagge dalla ricca vegetazione vicine ad antichi borghi. Termoli, con il suo affascinante centro storico, è una destinazione perfetta per una vacanza economica.